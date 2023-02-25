Бойцы ВС РФ с помощью начиненного взрывчаткой тягача уничтожили позиции ВСУ под Сватово

Бойцы ВС РФ использовали необычную тактику для уничтожения позиций украинской армии в зоне СВО. Отмечается, что российские военные дистанционно направили на позиции ВСУ под Сватово тягач МТ-ЛБ и подорвали, когда к нему приблизилась вражеская пехота.