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Бойцы ВС РФ с помощью начиненного взрывчаткой тягача уничтожили позиции ВСУ под Сватово

Бойцы ВС РФ с помощью начиненного взрывчаткой тягача уничтожили позиции ВСУ под Сватово

Бойцы ВС РФ использовали необычную тактику для уничтожения позиций украинской армии в зоне СВО. Отмечается, что российские военные дистанционно направили на позиции ВСУ под Сватово тягач МТ-ЛБ и подорвали, когда к нему приблизилась вражеская пехота.

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