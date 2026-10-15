Yearly Levels - Futures Trade #1 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! YearlyLevels Hello! I like a retrace back to the box and a long in the box for a quick move.
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