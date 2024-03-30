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От истоков судебной этики к сути

От истоков судебной этики к сути

Молодая женщина стреляла в петербургского градоначальника, но была оправдана. Это громкое дело второй половины ХIХ века до сих пор является предметом анализа юристов и воспринимается неоднозначно.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Террористка Засулич стреляла в генерала Трепова и была оправдана! Вот с таким либерализмом и просрали великое государство ! К власти пришли те , кто стреляли , убивали , никого не оправдывали... Безнаказанно стреляющий всегда победит того , в тело которого безнаказанно входят пули.
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