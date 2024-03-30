От истоков судебной этики к сути

ВА

Владимир Акулов

Террористка Засулич стреляла в генерала Трепова и была оправдана! Вот с таким либерализмом и просрали великое государство ! К власти пришли те , кто стреляли , убивали , никого не оправдывали... Безнаказанно стреляющий всегда победит того , в тело которого безнаказанно входят пули.