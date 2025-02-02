Путин назвал позором отказ пригласить РФ на годовщину освобождения Освенцима: все заявления президента

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину прокомментировал решение организаторов мероприятий в честь 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) не приглашать представителей РФ.
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