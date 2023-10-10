Полковник Кнутов рассказал о невероятных возможностях российского истребителя в зоне СВО

Полковник в отставке, военный историк и обозреватель, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал о невероятных возможностях многофункционального российского фронтового сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, который ВКС РФ активно используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.