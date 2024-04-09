Эксперт Корягин заявил, что в строительной отрасли может наступить кадровый голод

Из-за оттока мигрантов Руководитель инженерно-строительной компании «Мандарин-Строй» Александр Корягин в разговоре с РИАМО сообщил, что отток мигрантов ударил по компаниям, в будущем в России может наступить кадровый голод и появится новый социальный класс — «новые рабочие».
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