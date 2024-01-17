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Владимир Зеленский задал идущему на выборы Трампу шокирующий вопрос о Путине

Владимир Зеленский задал идущему на выборы Трампу шокирующий вопрос о Путине

Глава киевского режима Владимир Зеленский задал идущему на президентские выборы в США Дональду Трампу шокирующий вопрос о Владимире Путине.

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