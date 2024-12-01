✅ В Черноморском районе отремонтируют дворы Планируется заасфальтировать дороги, установить лавочки и зоны отдыха для населения, рассказал глава администрации муниципалитета Александр Дудинов.
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✅ В Черноморском районе отремонтируют дворы Планируется заасфальтировать дороги, установить лавочки и зоны отдыха для населения, рассказал глава администрации муниципалитета Александр Дудинов.