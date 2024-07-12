💡Больше двух десятков улиц в Симферополе остались без света в пятницу Причина — плановые ремонтные работы.
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💡Больше двух десятков улиц в Симферополе остались без света в пятницу Причина — плановые ремонтные работы.