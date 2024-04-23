Проект поправок к Закону КНР о бухгалтерском учете представлен для первого чтения

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Проект поправок к Закону КНР о бухгалтерском учете был представлен для первого чтения на текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва.
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