Политика как он...
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Политика как она есть

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В российском аквапарке утонул 11-летний школьник, отдыхавший с родителями

В российском аквапарке утонул 11-летний школьник, отдыхавший с родителями

В Череповце Волгоградской области возбуждено уголовное дело после смерти 11-летнего школьника, который утонул в одном из аквапарков города во время отдыха с родителями, сообщается в Telegram-канале регионального СК.

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