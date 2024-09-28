В российском аквапарке утонул 11-летний школьник, отдыхавший с родителями

В Череповце Волгоградской области возбуждено уголовное дело после смерти 11-летнего школьника, который утонул в одном из аквапарков города во время отдыха с родителями, сообщается в Telegram-канале регионального СК.
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