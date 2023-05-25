Американский генерал разрушил надежды Украины на «волшебное оружие»

Американские истребители F-16 не станут «волшебным оружием» для Украины и будут обходится гораздо дороже снарядов и наземной техники, об этом в четверг заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли, сообщает Politico.
Американские истребители F-16 не станут «волшебным оружием» для Украины и будут обходится гораздо дороже снарядов и наземной техники, об этом в четверг заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли, сообщает Politico.
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