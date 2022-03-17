Телеканал "КРЫМ 24"

87 подписчиков

В Симферополе без вести пропала 28-летняя девушка

В Симферополе без вести пропала 28-летняя девушка

В Симферополе без вести пропала 28-летняя Нагорная Валерия Александровна. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх