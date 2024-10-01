3DNews: обновление для Windows 11 приводит к поломке и сбою системы

На прошлой неделе вышло необязательное обновление для операционной системы Windows 11 KB5043145, после установки которого некоторые пользователи столкнулись с различными сбоями в работе своих компьютеров.
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