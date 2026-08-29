Чрезвычайная пожарная опасность продлена в Крыму до 30 августа

Также сохранится ветер до 20 м/с, сообщили в республиканском главке МЧС России. В этот период запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, напомнили в ведомстве.
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