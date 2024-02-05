Центральная избирательная комиссия Российской Федерации нашла свыше 15% брака в подписях политика Бориса Надеждина, претендующего на выдвижение на выборах главы государства.
ЦИК России обнаружил более 15% брака в подписях Бориса Надеждина
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
закон должен быть един для ВСЕХ....
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14 час.
Кошмар
Надеждин не самовыдвиженец. Он идёт от партии «Гражданская инициатива»
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13 час.
Кошмар
господин Надеждин, выдвигающийся от партии «Гражданская инициатива», предоставил в Центризбирком 105 тыс. подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Так что и 15,348% достаточно, чтобы пролететь, как фанера над Парижем.😀
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13 час.
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