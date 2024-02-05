ЦИК России обнаружил более 15% брака в подписях Бориса Надеждина

Кошмар

господин Надеждин, выдвигающийся от партии «Гражданская инициатива», предоставил в Центризбирком 105 тыс. подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Так что и 15,348% достаточно, чтобы пролететь, как фанера над Парижем.😀