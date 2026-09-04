ITIA начала проверку вечеринки перед US Open — 2026

ITIA проводит расследование по поводу участия известных теннисистов, таких как Серена Уильямс и Арина Соболенко, в вечеринке перед US Open — 2026, организованной Дэйвом Грутманом от имени американской букмекерской компании.
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