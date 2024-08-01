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Лебедев: В Николаевской области зафиксирован «прилет» по боевикам ВСУ

Лебедев: В Николаевской области зафиксирован «прилет» по боевикам ВСУ

Представитель действующего на территории Николевщины подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал о том, что при помощи ракетного вооружения в ночной период было поражено здание, в котором находилось огромное число боевиков ВС киевского режима.

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