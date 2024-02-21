Автоэксперт Попов: Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин Aurus для демонстрации мощи России

Подарок президента Владимира Путина северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну оказался не случайным.Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «360» объяснил, что подаренный русский лимузин Aurus наглядно показал технические возможности нашей страны.
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