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Тимофей Герасимов: «Если хочешь посмотреть на шоу – включи НБА. Но если хочешь научиться чему-то, то для меня в приоритете Евролига»

Защитник «Зенита» и сборной России Тимофей Герасимов назвал игроков, за которыми с интересом наблюдал в последнее время.

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