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Шакил О’Нил – о романе Ларсы Пиппен с сыном Джордана: «Это выглядит хреново. Точно знаю, что сказал Скотти Ларсе»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил прокомментировал отношения бывшей жены Скотти Пиппена, 48-летней Ларсы Пиппен, и сына Майкла Джордана, 31-летнего Маркуса Джордана.

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