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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» планируют отказаться от услуг посредников при продаже билетов и увеличить их среднюю стоимость почти на 70% за 2 года

Wall Street Journal рассказал о части задумок новых владельцев «Лейкерс». Джош Кушнер, в рамках своих планов по доведению стоимости клуба до 30 млрд , намерен действовать в стиле Марка Уолтера.

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