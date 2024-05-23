Захарова обеспокоилась состоянием главы МИД Германии Бербок после слов о переговорах по Украине

Чиновница публично отметилась еще одним противоречивым заявлением.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила озабоченность состоянием главы МИД Германии Анналены Бербок после ее высказывания об отказе Владимира Путина участвовать в мирных переговорах по Украине.
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