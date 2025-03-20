Тренер раскрыл способ узнать свой фитнес-возраст

Тренер Тайлер Рид раскрыл способ узнать свой фитнес-возраст. Его слова приводит Eat This, Not That. Рид предложил сделать 60-секундный тест, результаты которого помогут определить состояние организма и оценить необходимость дополнительной физической нагрузки.
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