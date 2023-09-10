Мигранты в России активно вооружаются. Зачем?

Евгений Рудаков

В стране бардак полнейший. Мы почему-то заигрались в войнушку с укрофашистами... Мы на 99%-в закрыли глаза на мигрантов, которые уже наглее и наглее лезут в нашу экономику и уже вооружаются, похоже, это через них пиндосы готовят нам второй фронт. А у россиян зарплаты - тютелька на матютельке, зато цены поднимаются как влюблённые многочлены, куда не кинь - прости, господи... Аминь. Складывается впечатлюха - ни в рыло уже никому не можем дать, ни в ухо. Евг. Р-Р.