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Мигранты в России активно вооружаются. Зачем?

Мигранты в России активно вооружаются. Зачем?

Мигрантские ОПГ стали активно вооружаться - об этом свидетельствует обнаружение более 80 точек, где незаконно изготавливалось оружие.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
В стране бардак полнейший. Мы почему-то заигрались в войнушку с укрофашистами... Мы на 99%-в закрыли глаза на мигрантов, которые уже наглее и наглее лезут в нашу экономику и уже вооружаются, похоже, это через них пиндосы готовят нам второй фронт. А у россиян зарплаты - тютелька на матютельке, зато цены поднимаются как влюблённые многочлены, куда не кинь - прости, господи... Аминь. Складывается впечатлюха - ни в рыло уже никому не можем дать, ни в ухо.  Евг. Р-Р.
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