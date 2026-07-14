В чернобыльской зоне отчуждения начался пожар, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. «В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара лесной подстилки», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
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