За 9 дней до окончания полномочий администрация Джо Байдена в лице Министерства финансов в очередной раз расширила список российских компаний […] The post Последние судороги администрации Байдена appeared first on Медиакратия.
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