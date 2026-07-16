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Замглавы МИД обвинил Украину в причастности к гибели мирных жителей в Африке

Замглавы МИД обвинил Украину в причастности к гибели мирных жителей в Африке

Попытки свергнуть легитимные власти в Африке часто поддерживаются украинскими боевиками. Это приводит к тому, что в регионе массово гибнут мирные жители, рассказал замглавы МИД России Георгий Борисенко в разговоре с ТАСС.

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