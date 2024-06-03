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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли в 8-й раз в истории. Это лучший результат для команд не из Оригинальной Шестерки наряду с «Филадельфией»

«Ойлерс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).  Канадский клуб вышел в финал в 8-й раз в своей истории.

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