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  • Eduard
    Знает тот,кто это и хочет!В США считают, чт...
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    Правильно,так они сами Украине и посоветовали!В США считают, чт...

Власти усилят контроль качества рыбы, добытой в Черном море

Власти усилят контроль качества рыбы, добытой в Черном море

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усилит лабораторный контроль окружающей среды на Черном море, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на заявление ведомства.

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