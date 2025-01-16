Власти усилят контроль качества рыбы, добытой в Черном море

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усилит лабораторный контроль окружающей среды на Черном море, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на заявление ведомства.
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