Кино: Женился после виртуального романа, жену приучил к спиртному, а сам попался на наркотиках: Как живёт звезда сериала о Мишке-Япончике Евгений Ткачук

Развёлся с первой женой, вторую приучил к спиртному, а сам попался на наркотиках. Казалось, в его жизни всё сложилось удачно: он мечтал стать актёром, и сегодня активно снимается в кино, выходит на театральную сцену и даже создал свой собственный конный театр.