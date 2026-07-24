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Агент форварда «Тигре» Ромеро: «Интерес «Спартака»? Несколько российских клубов звонили нам»

Агент форварда «Тигре» Ромеро: «Интерес «Спартака»? Несколько российских клубов звонили нам»

Футбольный агент Ариэль Кипершмид прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту, нападающему аргентинского «Тигре» Давиду Ромеро, со стороны московского «Спартака».

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