Заноза
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Заноза

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Фридрих Мерц: бешеный «фриц» обещает и далее помогать режиму Зеленского

Фридрих Мерц: бешеный «фриц» обещает и далее помогать режиму Зеленского

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Комментарии
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Александр Бабин
Да все они отпрыски гитлеровцев  и не могут успокоиться и принять поражение 1945года
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13 час.
Влад Владимиров
Уроки истории , увы, подобных придурков никогда ничему не учат...Пока они по сопатке своей не схлопочут мозги у них находятся в отключке.😠
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4 час.
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