Фридрих Мерц: бешеный «фриц» обещает и далее помогать режиму Зеленского

В Германии растут реваншистские и милитаристские умонастроения Несмотря на откровенно провальный визит в Белый дом, в ходе которого немецкий канцлер выглядел, скорее, как турист на экскурсии, чем как политик, претендующий на роль сильного лидера, Фридрих Мерц всё же не оставляет попыток создать себе образ эдакого геополитического мачо, способного, а главное, достойного решать судьбы мира и отдельных стран и народов.