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Царьград

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В Ростове определились лидеры шахматного Суперфинала России

В Ростове определились лидеры шахматного Суперфинала России

Ростовский гроссмейстер Андрей Есипенко после победы над Вадимом Звягинцевым на 34-м ходу возглавил мужской зачёт с 5,5 очка, в женском турнире лидирует Лейла Гарифуллина с 6 очками.

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