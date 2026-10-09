В Ростове определились лидеры шахматного Суперфинала России

Ростовский гроссмейстер Андрей Есипенко после победы над Вадимом Звягинцевым на 34-м ходу возглавил мужской зачёт с 5,5 очка, в женском турнире лидирует Лейла Гарифуллина с 6 очками.
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