Богдан Кнунянц – побег из ссылки в шкафу

Одна из улиц Салехарда называется Богдана Кнунянца, даже есть одноименный микрорайон. Кто же этот человек? Сразу надо сказать, что для Обдорска (ныне – Салехард) он сделал мало, единственное, что только оставил свои воспоминания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии