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salekhard.online

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Богдан Кнунянц – побег из ссылки в шкафу

Богдан Кнунянц – побег из ссылки в шкафу

Одна из улиц Салехарда называется Богдана Кнунянца, даже есть одноименный микрорайон. Кто же этот человек? Сразу надо сказать, что для Обдорска (ныне – Салехард) он сделал мало, единственное, что только оставил свои воспоминания.

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