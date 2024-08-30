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salekhard.online

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Одна из улиц Салехарда носит имя Богдана Кнунянца

Одна из улиц Салехарда носит имя Богдана Кнунянца

Одна из улиц Салехарда называется Богдана Кнунянца, даже есть одноименный микрорайон. Кто же этот человек? Сразу надо сказать, что для Обдорска (ныне – Салехард) он сделал мало, единственное, что только оставил свои воспоминания.

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