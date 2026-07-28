Маша Вебер ставит время на паузу в новом лирическом сингле «Поставь на стоп»

Артистка представила глубокий и атмосферный трек. Мария Вебер личный архив Маши ВеберЭкс-солистка группы «Тутси», актриса и многократная обладательница премии «Золотой Граммофон» Маша Вебер представляет свою новую музыкальную работу — глубокий и атмосферный сингл «Поставь на стоп».
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