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Зеленский пошел наперекор Трампу и выставил Белому дому свои условия

Зеленский пошел наперекор Трампу и выставил Белому дому свои условия

Владимир Зеленский отверг мирное предложение Дональда Трампа о взаимном прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам и выставил Белому дому встречные условия, пишут украинские СМИ .

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