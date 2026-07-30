Фигурист Петренко удивился решению Зеленского из-за участия в шоу Навки

Украинский фигурист, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко заявил, что был удивлен решением Владимира Зеленского лишить его государственной стипендии после участия в ледовом шоу российской фигуристки Татьяны Навки.
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