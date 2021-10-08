Медвежий угол

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Русский это уже не национальность, русский - это менталитет

Русский это уже не национальность, русский - это менталитет

"Я рос в Советском Союзе!" В Казахстане таксист поставил на место пассажирку, которая требовала говорить на казахском языкеОбычного таксиста требование пассажирки говорить "на дяржавная мове" разъярила так, что он разразился эмоциональной речью.

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