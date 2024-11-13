Чиновник Минсельхоза пойдет под суд за взятки и подлог

Чиновник Минсельхоза Свердловской области предстанет перед судом за подлог и коррупцию. Прокуратура ЗАТО Новоуральск Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста Пригородного отдела сельского хозяйства регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.
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