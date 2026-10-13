Родионенко: женская команда на ЧМ по спортивной гимнастике будет слабая

Бывший старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что женская сборная России по спортивной гимнастике на чемпионате мира будет представлена слабой командой.
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