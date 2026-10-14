Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине нелегал пытался дать взятку полицейскому

На Смоленщине нелегал пытался дать взятку полицейскому

Он пытался избежать ответственности за нарушение правил миграционного законодательства РФ 45-летний иностранец попался на взятке полицейскому в Гагаринском округе Смоленской области.

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