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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булатов об 1:1 с ЦСКА: «Крылья» могли даже победить в конце, были небольшие моменты. На тренировках говорим, что мы лучшая команда и двигаемся в правильном направлении»

Главный тренер « Крыльев Советов » Сергей Булатов высказался о ничьей с ЦСКА (1:1) во 2-м туре РПЛ .

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