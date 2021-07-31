Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Какие у них у всех довольные и сытые лица ( не хрчется грубо выражаться).Алексеев: Чтобы у...
  • Konstantin Петров
    А старые города в Сибири куда девать? И кто будет заселять новые?Министр обороны Р...
  • галина
    Перед выборами и пожары затихиют.В России снижаетс...

Главком ВМФ России: атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» обладают большим модернизационным запасом и превосходными ударными возможностями

Главком ВМФ России: атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» обладают большим модернизационным запасом и превосходными ударными возможностями

Такое заявление он сделал, оценивая спуск на воду (вывод из эллинга) на предприятии «Севмаш» атомного подводного ракетного крейсера «Красноярск».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх