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Командир Князь: ВСУ передавали жителям Красноармейска отравленные напитки

Командир Князь: ВСУ передавали жителям Красноармейска отравленные напитки

Украинские военные передавали населению Красноармейска отравленные напитки, после употребления которых погибла половина жителей одной из улиц города, рассказал телеканалу «Звезда» командир отделения группировки «Центр» с позывным Князь.

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