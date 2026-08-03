Украинские военные передавали населению Красноармейска отравленные напитки, после употребления которых погибла половина жителей одной из улиц города, рассказал телеканалу «Звезда» командир отделения группировки «Центр» с позывным Князь.
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