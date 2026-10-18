Прогноз погоды в Крыму на 18 октября ☔️ В Симферополе +19 и дождь В Севастополе +17 и дождь В Евпатории +18 и дождь В Черноморском +18 и дождь В Джанкое +20 и дождь В Ялте +18 и дождь В Алуште +18 и дождь В Керчи +20 и небольшой дождь В Армянске +18 и дождь В Красноперекопске +18 и дождь В Бахчисарае +18 и небольшой дождь В Феодосии +19 и небольшой дождь В Судаке +18 и дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.