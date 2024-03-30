Главный тренер «Рубина» встретился с Миннихановым на Республиканском ифтаре

На 12-м Республиканском ифтаре, который прошел в МВЦ «Казань Экспо», президент правления ФК «Рубин» Марат Сафиуллин, главный тренер Рашид Рахимов и футболисты Марат Апшацев, Мирлинд Даку и Рустам Ашурматов встретились с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.
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