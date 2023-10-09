Медвежий угол
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Медвежий угол

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Бензиновый саботаж

Бензиновый саботаж

Пора пересмотреть законность приватизации народной собственности в девяностых годах С начала сентября 2023 года в России резко выросли цены на топливо.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Спасибо за статью.
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1 час.
Евгений Мангуш
Наконец-то я узнал правду о Скуратове. А то было непонятно за что мужика скинули. Во твари что вытворяли- генеральному прокурору России запросто дали пинка под зад. Америкосы такое ещё  (якобы тот домогался уборщицы в отеле) раз повторили со Стросс Канном, когда его не допустили до выборов в президенты Франции и там пришёл клоун Макрон
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1 час.
Компанцев Сергей
что вы в чиновников вцепились нужно в корень смотреть наземная територия это рсфср а рф это 400 миль в океане и там действует именно ее законы факт или что вру кто хочет проверить найдите любой закон с подписью путина вы не найдете и зарегистрирована то она в сша факт и почему у вас в паспортах стоит уфмс а почему у амереканцев такого нет у них рожденные там не считаются мигрантами факт ..
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1 час.

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