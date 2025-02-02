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Валят всех. Нацики больше не возвращаются живыми из Курской области

Валят всех. Нацики больше не возвращаются живыми из Курской области

Боевики из Вооруженных сил Украины, за редкими исключениями, больше не возвращаются живыми из Курской области.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Наемникам только сиерть.
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